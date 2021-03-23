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23 марта 2021, 12:58 200

Министр соцполитики Лазебная задекларировала свыше 660 тыс. грн доходов

23 марта 2021, 12:58 200
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Речь идет о ее доходах за 2020 год
Речь идет о ее доходах за 2020 год
Фото из открытых источников
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Министр социальной политики Марина Лазебная задекларировала 661 010 гривен доходов за 2020 год.

Об этом свидетельствуют данные ежегодной декларации, которая обнародована в реестре, пишет RegioNews.

Согласно обнародованной декларации, в прошлом году министр социальной политики получила доход только от заработной платы по основному месту работы - Министерство социальной политики, составил 661 010 грн.

Отмечается, что муж Лазебной в прошлом году получил 988 200 грн дохода от занятия предпринимательской деятельностью.

Также Лазебная указала в декларации 650 000 грн наличных средств и 111 грн на счете в банке, которым владеет ее муж.

В декларацию министр соцполитики также внесла легковой автомобиль марки Audi, 2017 года выпуска, приобретенный в январе 2018 года, которым владеет муж Лазебной.

Согласно декларации, Лазебная владеет земельным участком в селе Песковка Киевской области и квартирой в России, приобретенной в марте 2009 года, площадью 31,7 кв. метра.

Также в совместной собственности министра с Иваном Обертинським квартира в селе Песковка Бородянского района Киевской области площадью 40,5 кв. метра и часть жилого дома с надворными постройками площадью 103,6 кв. метра.

Кроме того, в совместной собственности с другими лицами еще одна квартира в Киеве и гараж.

Напомним, недавно глава ВР Разумков задекларировал 1,3 млн грн.

Украина министр имущество Министерство Декларация

 
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