На Сумщине директор предприятия за 16 месяцев не выплатил работникам 100 миллионов зарплаты

Экс-руководителю одного из крупнейших предприятий Сумщины сообщили о подозрении

Экс-руководителю одного из крупнейших предприятий Сумщины сообщили о подозрении

Прокуратура сообщила о подозрении бывшему гендиректору ПАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" по факту невыплаты заработной платы работникам.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу Сумской областной прокуратуры.

Сумской областной прокуратурой сообщено о подозрении бывшему генеральному директору Публичного акционерного общества "Сумское машиностроительное научно-производственное об'единения" по факту невыплаты заработной платы работникам.

По данным следствия, подозреваемый, имея финансовую возможность за счет средств, которые учитывались на расчетном счете предприятия, умышленно и безосновательно течение 16 месяцев не выплачивал заработную плату в размере около 100 млн грн 5 тыс. 553 работникам предприятия, - говорится в сообщении.

По данному факту экс-руководителю сообщено о подозрении по статье 175 ч. 1 УК Украины.

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