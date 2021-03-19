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19 березня 2021, 17:52 118

На Сумщині директор підприємства за 16 місяців не виплатив працівникам 100 мільйонів зарплати

19 березня 2021, 17:52 118
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Екс-керівнику одного з найбільших підприємств Сумщини повідомили про підозру
Екс-керівнику одного з найбільших підприємств Сумщини повідомили про підозру
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Прокуратура повідомила про підозру колишньому гендиректорові ПАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання" за фактом невиплати заробітної плати працівникам.

Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури.

Сумською обласною прокуратурою повідомлено про підозру колишньому генеральному директорові Публічного акціонерного товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання" за фактом невиплати заробітної плати працівникам.

За даними слідства, підозрюваний, маючи фінансову можливість за рахунок коштів, які обліковувались на розрахунковому рахунку підприємства, умисно та безпідставно упродовж 16 місяців не виплачував заробітну плату в розмірі близько 100 млн грн 5 тис. 553 працівникам підприємства, - йдеться в повідомленні.

За даним фактом екс-керівнику повідомлено про підозру за статтею 175 ч. 1 КК України.

Безпідставна невиплата майже 100 млн грн заробітної плати – підозрюється колишній керівник одного з найбільших...

Posted by Сумська обласна прокуратура on Friday, March 19, 2021

Як повідомлялося, у Дніпрі заблокували діяльність нелегального конвертаційного центру. Обіг коштів у нього становив декілька сотень мільйонів гривень.

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