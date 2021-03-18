В Киеве будут судить бухгалтера Нацполиции за махинации с зарплатой на 4,6 миллиона

На протяжении 6 лет бухгалтер выплачивала зарплаты на подставных лиц

На протяжении 6 лет бухгалтер выплачивала зарплаты на подставных лиц

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Правоохранители сообщили, что к столичному Шевченковскому райсуду направлен обвинительный акт в отношении главного бухгалтера – начальника одного из управлений ГУ Национальной полиции в Киевской области по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора.

Сотрудники управления, используя поддельные документы, открыли зарплатные карточные счета в одном из банков на 24 подставные лица, которые не находились в трудовых отношениях с управлением. На протяжении 6 лет они осуществляли начисление и выплату заработной платы, перечисляя денежные средства на их и на собственные счета", - говорится в сообщении.

За служебную халатность главный бухгалтер на протяжении длительного времени не осуществляла контроль за деятельностью подчиненных сотрудников по вопросам начисления и выплаты заработной платы, принимала к исполнению поддельные платежные ведомости, бесконтрольно согласовывала и подписывала их, заверяя печатью учреждения, а также организовывала их поступления для исполнения в банк.

Отмечается, что в результате безосновательной выплаты заработной платы государству нанесен более 4,6 млн гривен убытков. Теперь должностному лицу госучреждения грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине правоохранители разоблачили "на горячем" заместителя начальника одного из отделений Камянского районного управления полиции, который занимался "крышеванием" бизнеса и собирал "дань" с предпринимателей. Он уже уволен из правоохранительных органов.