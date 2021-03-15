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15 марта 2021, 12:14 15

В Офисе генпрокурора подозревают чиновника Госаудитслужбы в махинациях с тендером

15 марта 2021, 12:14 15
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Фото: gp.gov.ua
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При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора было сообщено о подозрении заместителю директора одного из департаментов Государственной аудиторской службы Украины по факту получения неправомерной выгоды.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ОГП, передает RegioNews.

По данным следствия, в течение 2021 года служащий требовал от представителя предприятия 5 тыс. долларов неправомерной выгоды. За эти средства он обещал содействовать в составлении вывода о нарушении законодательства о публичных закупках, допущенные заказчиком, что позволило бы предприятию повторно принять участие в тендере, которое оно проиграло", - говорится в сообщении.

После получения всей суммы средств он был задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины.

Проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются другие лица, причастные к совершению уголовного правонарушения.

Напомним, на Тернопольщине задержали налоговика: его подозревают в вымогательстве 1 млн грн взятки.

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