В Офисе генпрокурора подозревают чиновника Госаудитслужбы в махинациях с тендером
При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора было сообщено о подозрении заместителю директора одного из департаментов Государственной аудиторской службы Украины по факту получения неправомерной выгоды.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра ОГП, передает RegioNews.
По данным следствия, в течение 2021 года служащий требовал от представителя предприятия 5 тыс. долларов неправомерной выгоды. За эти средства он обещал содействовать в составлении вывода о нарушении законодательства о публичных закупках, допущенные заказчиком, что позволило бы предприятию повторно принять участие в тендере, которое оно проиграло", - говорится в сообщении.
После получения всей суммы средств он был задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины.
Проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются другие лица, причастные к совершению уголовного правонарушения.
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