В Офисе генпрокурора подозревают чиновника Госаудитслужбы в махинациях с тендером

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ОГП, передает RegioNews.

По данным следствия, в течение 2021 года служащий требовал от представителя предприятия 5 тыс. долларов неправомерной выгоды. За эти средства он обещал содействовать в составлении вывода о нарушении законодательства о публичных закупках, допущенные заказчиком, что позволило бы предприятию повторно принять участие в тендере, которое оно проиграло", - говорится в сообщении.