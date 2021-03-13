Украинцам обещают ввести накопительные пенсии и передавать их по наследству

В тестовом режиме новая система должна заработать уже в следующем году

В тестовом режиме новая система должна заработать уже в следующем году

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В Министерстве социальной политики разработали новую систему, при которой дефицит Пенсионного фонда расти не будет, а пенсии можно будет поднять в 1,5-3 раза.

Как сообщает RegioNews, об этом на недавнем совещании в Офисе президента заявила министр соцполитики Марина Лазебная, говорится в публикации "Страны".

Средняя пенсия вырастет с 3,5 тысячи до 7 тысяч. Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству. Хорошо, если у человека наконец появится возможность иметь альтернативные источники получения пенсионных выплат", - сказала Лазебная.

По данным министра, речь идет о накопительных пенсиях, которые в пилотном режиме планируют запустить уже со следующего года (соответствующий законопроект могут рассмотреть уже на следующей неделе). А с 1 января 2023 года "пенсионный эксперимент" собираются расширить на всю страну.

Помимо этого, позже Кабмин одобрил стратегию экономической безопасности Украины, где существующая солидарная пенсионная система, даже без взрывного повышения пенсий, уже признана угрозой нацбезопасности страны.

То есть, судя по всему, солидарную систему собираются ужать, заменив накопительной системой", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 февраля в Украине ввели электронные трудовые книжки.