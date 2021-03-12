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12 марта 2021, 11:16 11

В Винницкой области разоблачили масштабную схему присвоения бюджетных средств

12 марта 2021, 11:16 11
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Миллионы гривен шли на финансирование криминалитета
Миллионы гривен шли на финансирование криминалитета
Фото: Нацполиция
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В Винницкой области правоохранители разоблачили группу мошенников, которые незаконно присваивали государственные средства Фонда гарантирования вкладов. По месту проживания фигурантов в г. Винница и столице проведены обыски, изъяты деньги и вещественные доказательства их преступной деятельности.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, среди шести активных членов группировки были люди, которые имели определенное влияние в криминальных кругах. Один из них - гражданин России.

На основании поддельных документов злоумышленники с помощью сторонних лиц, которые за вознаграждение выдавали себя за истинных вкладчиков неплатежеспособных банковских учреждений, получали денежные средства из Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Присвоенные преступным путем миллионы гривен бюджетных средств шли на финансирование криминалитета", - сообщили правоохранители.

Пятерым участникам преступной группы объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, содеянное в особенно больших размерах или организованной группой). Следствие будет ходатайствовать в суде об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мошенникам грозит лишением свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, на взятке задержали чиновника НАН Украины.

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