Стартував процес розроблення нового порядку конкурсного відбору підручників, - Шкарлет

Новий відбір проводитиме Інститут модернізації змісту освіти

Новий відбір проводитиме Інститут модернізації змісту освіти

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Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Сергій Шкарлет погодився з численними публічними зауваженнями про те, що шкільні підручники є неналежної якості і оголосив про новий конкурсний відбір Інститутом модернізації змісту освіти.

Отже, повні електронні версії підручників будуть доступними на всіх етапах конкурсного відбору. Буде забезпечено відкритість та прозорість проведення кожного етапу конкурсу. Надання підручникам грифів відбуватиметься до початку проведення конкурсного відбору за результатами розгляду їх експертними комісіями. Також особливу увагу буде приділено дизайнерському виконанню підручників, дотриманню санітарно-гігієнічних вимог до них, - повідомив Шкарлет.

Він додав, що окрім того, ІМЗО активізує співпрацю з Національною академією наук, Національною академією педагогічних наук і закладами вищої освіти, які займаються проблемами підручникотворення. Обговорюється можливість апробації підручників перед їх масовим запровадженням у закладах освіти.

Як повідомлялося раніше, до КСУ надійшло подання про "кнопкодавство за Шкарлета". Конституційний Суд раніше визнавав неконституційними деякі закони у зв’язку із порушенням вимоги персонального голосування.