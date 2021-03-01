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01 марта 2021, 18:16 5

В Винницкой области все школы уходят на дистанционку

01 марта 2021, 18:16 5
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Это касается всех классов от 1 до 11
Это касается всех классов от 1 до 11
Фото из открытых источников
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Винницкая область со 2 марта переводит все школы на дистанционную форму обучения. Это касается всех классов от 1 до 11.

Об этом на брифинге заявил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов, передает RegioNews со ссылкой на vinnitsa.info.

По его словам, на сегодня ситуация с заболеваемостью COVID в регионе тяжелая.

"У нас были открыты школы и на прошлой неделе мы ввели дистанционное обучение для 5-11 классов. Но сегодня на комиссии ТЭБ и ЧС приняли решение, что дистанционное обучение будет для всех, включая 1-4 классы", - отметил Борзов.

Кроме того, будут действовать некоторые ограничения на общественном транспорте.

В то же время мэр Винницы Сергей Моргунов отметил, что в городе разворачивают дополнительные койки для пациентов с COVID. Кроме того, сессия городского совета поддержала выделение более 8 млн гривен на выплату надбавок мобильным бригадам и покупку ИФА-анализатора и УЗИ-аппарата.

Напомним, 24 февраля в Винницкой области начали вакцинацию от коронавируса.

Украина карантин школа Винница ОГА

 
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