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21 февраля 2021, 16:19 143

Стало известно, по чьей вине чаще всего происходят аварийные остановки ТЭС

21 февраля 2021, 16:19 143
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В 2021 году на энергоблоках ТЭС произошли 92 аварийные остановки
В 2021 году на энергоблоках ТЭС произошли 92 аварийные остановки
Фото: из открытых источников
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Наибольшее количество аварийных остановок на украинских тепловых электростанциях произошло из-за ошибочных действий руководства и персонала.

Об этом сообщает Государственная инспекция энергетического надзора, передает RegioNews.

По информации ведомства, с 1 января по 9 февраля 2021 года на энергоблоках ТЭС произошли 92 аварийные остановки энергоблоков в результате технологических нарушений, было составлено 75 актов, расследование других технологических нарушений продолжается.

Наибольшее количество отказов произошло из-за ошибочных действий руководящего персонала (24 отказа), также значительную часть отказов составили дефект ремонта и ошибочные действия ремонтного персонала (21 отказ), вина персонала служб, лабораторий, цехов, отделов (17 отказов), влияние посторонних лиц и организаций (7 отказов) и 6 других отказов (дефекты)", - говорится в сообщении.

На Запорожской, Криворожской и Приднепровской ТЭС ДТЭК "Днепроэнерго" было выявлено 7 технологических нарушений. На Змиевской ТЭС ПАО "Центрэнерго" обнаружили 4 технологических нарушения и одно на Славянской ТЭС ПАО "Донбассэнерго".

Напомним, 3 февраля в Энергодаре произошла масштабная авария на ТЭС, город остался без воды и света.

Позже глава Запорожской ОГА рассказал о причинах аварии на ТЭС в Энергодаре. Из-за аварии на ТЭС несколько населенных пунктов остались без света, продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

проверки электричество авария энергетика ТЭЦ

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