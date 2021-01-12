В Украине больше не действуют ночные тарифы и другие льготы на электроэнергию

В правительстве обещают решить этот вопрос и установить фиксированные тарифы на коммунальные услуги

В правительстве обещают решить этот вопрос и установить фиксированные тарифы на коммунальные услуги

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Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) постановлением №15 от 6 января 2021 года отменил ночной тариф и другие льготы на электроэнергию.

Как пишет RegioNews, документ обнародован на сайте НКРЭКУ.

В постановлении речь идет об отмене постановлений, предусматривающих льготы на электроэнергию:

для религиозных организаций;

для населения, проживающего в 30-километровой зоне вокруг АЭС на уровне 70% от действующего тарифа на электроэнергию. В этом постановлении также было закреплено порядок расчета двух- и трех-зонного учета электроэнергии, который предполагает коэффициент 0,5 и 0,4 соответственно для тарифа на электроэнергию, потребленную с 23:00 до 07:00;

для юрлиц, которые оперируют жилыми комплексами для временно перемещенных лиц, тариф на электроэнергию в размере тарифа для населения – 1,68 грн/кВт-ч.

Также утратило силу постановление НКРЭКУ №220 от 26 февраля 2015 года "Об установлении тарифов на электроэнергию, отпускаемую населению".

Документ устанавливал тарифы на электроэнергию для населения и предусматривал льготные тарифы в размере 0,9 грн/кВт-ч на первые 3000 кВт-ч в месяц для бытовых потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья. А также – льготные тарифы в размере 0,9 грн/кВт-ч для многодетных семей и детдомов и для общежитий с общим прибором учета электроэнергии.

Напомним, ранее в Минсоцполитики рассказали, сколько украинцев получают жилищную субсидию.