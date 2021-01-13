Нардепы хотят, чтобы правительство вернуло льготный тариф на электричество

Также Рада рекомендует правительству отменить абонплату за транспортировку газа для потребителей, которые за собственные средства построили газовые сети для поставки газа до населенных пунктов, где они проживают

Также Рада рекомендует правительству отменить абонплату за транспортировку газа для потребителей, которые за собственные средства построили газовые сети для поставки газа до населенных пунктов, где они проживают

Фото из открытых источников

В Верховной Раде рекомендуют Кабинету министров вернуть льготный тариф на электроэнергию для населения в размере 0,9 грн за квт\ч за первые 100 квт\ч и отменить абонплату за газ для части потребителей.

Как передает RegioNews соответствующий проект постановления №4581 "О приостановлении повышения тарифов на энергоносители и пересмотр их размеров", подписанный 27 депутатами из разных фракций и групп, зарегистрированный на сайте Верховной Рады. В соответствии с проектом постановления, депутаты рекомендуют Кабинету министров в течение одного месяца с даты вступления в силу постановления "принять меры по возобновлению действия специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии в части:возобновление льготного фиксированного тарифа на электроэнергию в размере 0,9 грн за 1 кВт⋅ч, что действовал для населения за первые 100 кВт⋅ч в месяц". Кроме этого, авторы проекта постановления рекомендуют чиновникам отменить абонплату за транспортировку газа для потребителей, которые за собственные средства построили газовые сети для поставки газа до населенных пунктов, где они проживают”. Что касается остальных потребителей, то парламентарии рекомендуют Национальной комиссии регулирования рынка электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в течение месяца с даты вступления в силу этим постановлением "пересмотреть и уменьшить тарифы на услуги распределения (доставки) природного газа для операторов газораспределительных систем бытовым потребителям”. Кабинету министров рекомендуется включить информацию о выполнении настоящего Постановления до отчета о ходе и результатах выполнения Программы деятельности Кабинета министров Украины в 2021 году. Напомним, ранее сообщалось, что в Украине больше не действуют ночные тарифы и другие льготы на электроэнергию.

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