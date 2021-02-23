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23 февраля 2021, 14:58 10

Правительство отложило начало дополнительных выплат пенсионерам

23 февраля 2021, 14:58 10
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Правительство Украины отложило начало выплат пенсионерам старше 75 лет компенсации по 400 гривен с 1 июля на 1 октября 2021 года
Правительство Украины отложило начало выплат пенсионерам старше 75 лет компенсации по 400 гривен с 1 июля на 1 октября 2021 года
Фото из открытых источников
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Правительство Украины отложило начало выплат пенсионерам старше 75 лет компенсации по 400 гривен с 1 июля на 1 октября 2021 года.

Соответствующее решение Кабмин принял на заседании 22 февраля, передает RegioNews со ссылкой на пресслужбу правительства.

Также отменяется норма, согласно которой с 1 марта 2022 года размеры ежемесячной компенсационной выплаты должны были увеличиваться на соответствующий коэффициент.

При этом устанавливается порядок перерасчета пенсионных выплат, начиная с 1 марта текущего года. Ежегодную индексацию будут производить, применяя коэффициент увеличения показателей средней зарплаты в Украине, который учитывается для исчисления пенсии, в размере 1,11.

Как отмечается, если размер повышения не достигает 100 гривен, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии.

Напомним, правительство приняло решение об индексации пенсий с 1 марта.

Кабмин Украина пенсия пенсионеры правительство

 
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