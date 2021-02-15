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15 февраля 2021, 20:01 7

НЭК "Укрэнерго" не планирует никаких ограничений или отключений потребителей

15 февраля 2021, 20:01 7
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Но факторы риска для энергосистемы есть
Но факторы риска для энергосистемы есть
Фото из открытых источников
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Председатель правления НЭК «Укрэнерго» уверяет, что компания имеет план сбалансирования энергосистемы в нынешний проблемный осенне-зимний период.

Об этом председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил на Всеукраинском форуме "Украина 30. Платежка", передает RegioNews.

Сейчас температура снижается, и этот осенне-зимний период действительно является непростым. Но у нас есть план, как сбалансировать энергосистему. Частью этого плана было включение в сеть второго энергоблока ХАЭС, которое произошло сегодня в 9:31 утра, что поможет нам пройти этот период. Также остаются в работе дополнительные блоки Центрэнерго, которые работают на природном газе, - сообщил Кудрицкий.

Он подчеркнул, что Укрэнерго не планирует никаких ограничений или отключений потребителей - ни на этой неделе, ни в будущем.

Сегодня низкие запасы угля и аварийность на энергоблоках ТЭС являются фактором риска для нашей энергосистемы. Но мы понимаем, как работать с этим риском, и у нас есть планы и на будущее тоже, — отметил Кудрицкий.

Как сообщалось, в конце января запасы угля на украинских ТЭС достигли рекордного минимума. Они уже не гарантируют энергетическую безопасность.

Но уже сегодня к сети досрочно подключили энергоблок Хмельницкой АЭС. Это позволит не импортировать электроэнергию из России.

Укрэнерго ТЭЦ уголь отключение энергетика

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