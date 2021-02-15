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15 февраля 2021, 15:54 20

К сети досрочно подключили энергоблок Хмельницкой АЭС

15 февраля 2021, 15:54 20
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Фото из открытых источников
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15 февраля энергоблок №2 Хмельницкой АЭС, находящийся на ремонте, подключили к сети – на месяц раньше запланированного срока.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на НАЭК "Энергоатом".

Это дает дополнительные 1000 МВт в энергосистему. Мы надеемся, что это решит все вопросы обеспечения потребностей Украины в электроэнергии в зимний период, – прокомментировал глава "Энергоатома" Петр Котин.

В НАЭК отмечают, что мощность в 1000 МВт является тем объемом электроэнергии, что позволит отказаться от импорта электроэнергии из России в условиях критической нагрузки на энергосистему. В компании также подчеркнули проблемы дефицита угля и аварийных ремонтов на теплоэлектростанциях в Украине.

Как сообщалось ранее, запасы угля на складах ТЭС за первую неделю февраля снизились на 12%. Сейчас они составляют чуть более половины от минимально необходимых объемов.

АЭС Хмельницкий импорт энергетика электричество Энергоатом

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