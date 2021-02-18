У Зеленского объяснили, почему не поддерживают отставку Степанова на фоне вакцинации

Об этом Михаил Подоляк рассказал в интервью РБК-Украина, пишет RegioNews.

"Кейс вакцинации - это абсолютная зона ответственности действующего министра здравоохранения... Он же основной переговорщик по вакцинации. Сейчас поменять переговорщика, когда мы практически на финализации этого процесса, со дня на день должна уже быть уже поставка вакцин по ряду договоров - это было немножко странно", - сказал Подоляк.