У Зеленского объяснили, почему не поддерживают отставку Степанова на фоне вакцинации
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что министр здравоохранения Максим Степанов должен отработать свой кейс вакцинации населения от коронавируса и показать, на сколько он эффективен в этом вопросе. По его мнению, менять главу Минздрава сейчас было бы странным решением.
Об этом Михаил Подоляк рассказал в интервью РБК-Украина, пишет RegioNews.
"Кейс вакцинации - это абсолютная зона ответственности действующего министра здравоохранения... Он же основной переговорщик по вакцинации. Сейчас поменять переговорщика, когда мы практически на финализации этого процесса, со дня на день должна уже быть уже поставка вакцин по ряду договоров - это было немножко странно", - сказал Подоляк.
Напомним, ранее в Минздраве объяснили, почему вакцинация не началась 15 февраля, как это обещалось.