Как будут работать учреждения образования с 22 февраля: разъяснение МОН

С понедельника в Украине вводится адаптивный карантин

С понедельника в Украине вводится адаптивный карантин

Фото из открытых источников

Детсады, специальные учреждения образования и начальная школа будут работать в привычном режиме даже при установлении в регионе «красной зоны»

Как передает RegioNews, об этом сообщает министр образования и науки Сергей Шкарлет своем Telegram-канале.

Министр разъяснил, как будут работать учреждения образования после введения на территории Украины адаптивного карантина.

С 22 февраля на всей территории Украины устанавливается "желтый" уровень, согласно которому запрещается посещение учреждений образования соискателями образования в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала учреждения образования. Также запрещено проведение массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) при участии соискателей образования с более чем одной группы/класса и в присутствии зрителей (посетителей), – отметил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Он уточнил, что "красный" уровень эпидемической опасности определяется решением Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения.

При установлении "красного" уровня эпидемической опасности продолжат работу детсады и специальные учреждения образования, ученики 1-4 классов будут учиться в привычном режиме. Для всех остальных соискателей образования вводится дистанционное обучение. Моя позиция по очному обучению учащихся начальной школы остается неизменной. И я благодарю коллег, которые учли и поддержали предложения не только МОН, но и родителей и педагогов, – отметил Шкарлет.

Как сообщалось, Кабмин ввел с 24 февраля "желтую" зону карантина на всей территории Украины. Правительство разработало критерии отнесения регионов к уровням эпидемиологической опасности.

Вместе с тем, на Прикарпатье вводят жесткий карантин из-за критической ситуации с COVID-19. В больницах почти 100% заполняемость коек, больным не хватает кислорода.