Коронавирус в Украине: за сутки выявили более шести тысяч новых случаев

Наибольшее количество новых случаев зафиксировали в Ивано-Франковской и Винницкой областях

Наибольшее количество новых случаев зафиксировали в Ивано-Франковской и Винницкой областях

Фото: из открытых источников

В Украине за 17 февраля COVID-19 диагностировали у 6237 человек, зафиксировано 163 летальных случая, госпитализировали 2222 больных, 5225 пациентов выздоровели.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

6237 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 18 февраля. Среди заболевших - 413 детей и 276 медработников", - сообщил министр.

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (799), Винницкой (514), городе Киев (513), Закарпатской (500) и Житомирской (438) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 287 141 человек;

выздоровело - 1 134 120 человек;

летальных исходов - 24 852;

проведено ПЦР-тестов - 6 625 529.

Напомним, сутками ранее в Украине COVID-19 обнаружили у 4286 человек.