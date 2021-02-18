Коронавирус в Украине: за сутки выявили более шести тысяч новых случаев
Наибольшее количество новых случаев зафиксировали в Ивано-Франковской и Винницкой областях
Наибольшее количество новых случаев зафиксировали в Ивано-Франковской и Винницкой областях
В Украине за 17 февраля COVID-19 диагностировали у 6237 человек, зафиксировано 163 летальных случая, госпитализировали 2222 больных, 5225 пациентов выздоровели.
Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.
6237 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 18 февраля. Среди заболевших - 413 детей и 276 медработников", - сообщил министр.
За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (799), Винницкой (514), городе Киев (513), Закарпатской (500) и Житомирской (438) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1 287 141 человек;
- выздоровело - 1 134 120 человек;
- летальных исходов - 24 852;
- проведено ПЦР-тестов - 6 625 529.
Напомним, сутками ранее в Украине COVID-19 обнаружили у 4286 человек.
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