В Госпотребслужбе Киева объяснили, почему столица не попадет в "зеленую зону"
Там считают, что ситуация с болезнью в столице может усугубиться
Там считают, что ситуация с болезнью в столице может усугубиться
После перехода на адаптивный карантин в Украине у Киева нет шансов на попадание в "зеленую зону". Более того, ситуация может ухудшиться, когда будут распространяться новые штаммы COVID-19.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал начальник Главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, пишет RegioNews.
"Шансов нет, потому что (в Киеве, - ред.) большое количество организованных коллективов, миграция населения и возбудители, которые фиксируются в разных странах, кроме Украины. Распространение британского и южноафриканского штамма не будет способствовать ситуации", - добавил он.
Напомним, ранее в Минздраве объяснили, почему вакцинация не началась 15 февраля, как это обещалось.
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
"Ахметовский" мэр Доброполья, волонтерка из Киева или продюсер от Медведчука: кто выиграет довыборы в Раду по 50-му округу
Ужгородская пастораль: как Андриив оттачивает "идеальную власть" из неидеальных депутатов