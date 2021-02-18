В Госпотребслужбе Киева объяснили, почему столица не попадет в "зеленую зону"

Там считают, что ситуация с болезнью в столице может усугубиться

Там считают, что ситуация с болезнью в столице может усугубиться

Фото из открытых источников

После перехода на адаптивный карантин в Украине у Киева нет шансов на попадание в "зеленую зону". Более того, ситуация может ухудшиться, когда будут распространяться новые штаммы COVID-19.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал начальник Главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, пишет RegioNews. "Шансов нет, потому что (в Киеве, - ред.) большое количество организованных коллективов, миграция населения и возбудители, которые фиксируются в разных странах, кроме Украины. Распространение британского и южноафриканского штамма не будет способствовать ситуации", - добавил он. Напомним, ранее в Минздраве объяснили, почему вакцинация не началась 15 февраля, как это обещалось.

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