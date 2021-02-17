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17 февраля 2021, 19:42 4

В Украине на уровне регионов создадут единую систему общественного здоровья

17 февраля 2021, 19:42 4
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Правительство хочет присоединить центры общественного здоровья к другим коммунальным медицинским учреждениям
Правительство хочет присоединить центры общественного здоровья к другим коммунальным медицинским учреждениям
Фото: flickr
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17 февраля во время заседания Кабинета министров было утверждено постановление о создании единой системы общественного здоровья на региональном уровне.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает RegioNews.

До 1 июля 2021 года Кабмин планирует увеличить количество работников лабораторных центров Минздрава путем перевода туда сотрудников областных центров общественного здоровья.

Также правительство хочет присоединить центры общественного здоровья к другим коммунальным медицинским учреждениям соответствующих административно-территориальных единиц.

В Кабмине считают, что такая реорганизация позволит рационально использовать человеческий и материальный ресурс и избежать дублирования функций, которые выполняют лабораторные центры и центры общественного здоровья.

Напомним, Кабмин ввел с 24 февраля "желтую" зону карантина на всей территории Украины. Правительство разработало критерии отнесения регионов к уровням эпидемиологической опасности.

Кабмин Минздрав регионы Центр общественного здоровья реформа

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