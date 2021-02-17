В Украине на уровне регионов создадут единую систему общественного здоровья
17 февраля во время заседания Кабинета министров было утверждено постановление о создании единой системы общественного здоровья на региональном уровне.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает RegioNews.
До 1 июля 2021 года Кабмин планирует увеличить количество работников лабораторных центров Минздрава путем перевода туда сотрудников областных центров общественного здоровья.
Также правительство хочет присоединить центры общественного здоровья к другим коммунальным медицинским учреждениям соответствующих административно-территориальных единиц.
В Кабмине считают, что такая реорганизация позволит рационально использовать человеческий и материальный ресурс и избежать дублирования функций, которые выполняют лабораторные центры и центры общественного здоровья.
Напомним, Кабмин ввел с 24 февраля "желтую" зону карантина на всей территории Украины. Правительство разработало критерии отнесения регионов к уровням эпидемиологической опасности.