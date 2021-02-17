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17 лютого 2021, 16:16 2406

Як працюватимуть заклади освіти з 22 лютого: роз’яснення МОН

17 лютого 2021, 16:16 2406
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Фото з відкритих джерел
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Дитсадки, спецзаклади освіти та початкова школа працюватимуть у звичному режимі навіть за встановлення в регіоні «червоної зони»

Як передає RegioNews, про це повідомляє міністр освіти та науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі.

Міністр роз’яснив, як працюватимуть заклади освіти після запровадження на території України адаптивного карантину.

Із 22 лютого на всій території України встановлюється "жовтий" рівень, відповідно до якого забороняється відвідування закладів освіти здобувачами освіти в разі, коли на самоізоляції через контакт із пацієнтом з підтвердженим діагнозом COVID-19 перебуває понад 50% здобувачів освіти та персоналу закладу освіти. Також заборонено проведення масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі здобувачів освіти з більш ніж однієї групи/класу та за присутності глядачів (відвідувачів), – зазначив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

Він уточнив, що "червоний" рівень епідемічної небезпеки визначається рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС за ініціативи міністра охорони здоров’я.

У разі встановлення "червоного" рівня епідемічної небезпеки продовжуватимуть роботу дитсадки та спеціальні заклади освіти, учні 1-4 класів навчатимуться у звичному режимі. Для всіх інших здобувачів освіти запроваджуватиметься дистанційне навчання. Моя позиція щодо очного навчання учнів початкової школи залишається незмінною. І я дякую колегам, які врахували та підтримали пропозиції не лише МОН, а й батьків та освітян, – зазначив Шкарлет.

Як повідомлялося, Кабмін запровадив з 24 лютого "жовту" зону карантину на всій території України. Уряд розробив критерії віднесення регіонів до рівнів епідеміологічної небезпеки.

Разом з тим, на Прикарпатті вводять жорсткий карантин через критичну ситуацію з COVID-19. У лікарнях майже 100% заповненість ліжок, хворим не вистачає кисню.

карантин COVID-19 школи міністр освіти Сергій Шкарлет

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