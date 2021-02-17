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Коронавирус в Украине: за сутки более четырех тысяч новых случаев заражения
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17 февраля 2021, 08:59 15

Коронавирус в Украине: за сутки более четырех тысяч новых случаев заражения

17 февраля 2021, 08:59 15
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Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области
Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области
Фото: из открытых источников
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В Украине за 16 февраля COVID-19 обнаружили у 4286 человек, зафиксировано 147 летальных случаев, госпитализировали 2330 больных, 5927 пациентов выздоровели.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

4286 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 17 февраля. Среди заболевших - 304 ребенка и 329 медработников", - сообщил министр.

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (646), Черновицкой (386), городе Киев (366), Винницкой (351) и Закарпатской (275) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 280 904 лица;
  • выздоровело - 1 128 895 человек;
  • летальных исходов - 24 689;
  • проведено ПЦР-тестов - 6 596 588.

Напомним, сутками ранее в Украине наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Ивано-Франковской области.

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