Коронавирус в Украине: за сутки более четырех тысяч новых случаев заражения
В Украине за 16 февраля COVID-19 обнаружили у 4286 человек, зафиксировано 147 летальных случаев, госпитализировали 2330 больных, 5927 пациентов выздоровели.
Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.
4286 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 17 февраля. Среди заболевших - 304 ребенка и 329 медработников", - сообщил министр.
За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (646), Черновицкой (386), городе Киев (366), Винницкой (351) и Закарпатской (275) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1 280 904 лица;
- выздоровело - 1 128 895 человек;
- летальных исходов - 24 689;
- проведено ПЦР-тестов - 6 596 588.
Напомним, сутками ранее в Украине наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Ивано-Франковской области.