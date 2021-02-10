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10 февраля 2021, 18:50 131

За ненадлежащую уборку снега в Черновцах оштрафовали восемь управленческих компаний

10 февраля 2021, 18:50 131
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Сегодня специалисты Департамента ЖКХ горсовета провели рейд
Фото ИА АСС
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За ненадлежащее исполнение своих обязанностей и неуборку снега на восемь управленческих компаний Черновцов наложили штрафы от 850 до 1700 грн.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ИА АСС.

Представители управления благоустройства Департамента ЖКХ Черновицкого горсовета проверяли, кто и насколько качественно убирает снег – как предприниматели на прилегающей к своим помещениям территории, так и управленческие компании.

Все предприниматели должны осуществлять уборку прилегающей территории вплоть до твердого покрытия. У кого не убрано - мы даем предписание, чтобы за несколько часов исправить ситуацию. Если проигнорируют предписание – выпишем админпротокол за нарушение ст. 152 КУоАП. Сколько убирать – это 15 м по периметру вплоть до тротуара. Складывать снег можно возле деревьев на зеленой зоне, - пояснил Денис Ильин, главный специалист управления благоустройства ДЖКГ городского совета.

Черновчане жалуются на плохую уборку тротуаров, дворовых проездов, дорог.

С тех пор, как у нас образовались управленческие компании – лучше не стало. А то только вывески изменились. Предоставление услуг стало хуже. Когда человек работает на коммунальном управлении – он чувствует ответственность и определенную социальную защиту от властей. А в этих новых компаниях никакой дисциплины. Дворниками у нас укомплектовано лишь 45% от нормы, - прокомментировал заместитель директора департамента ЖКХ городского совета Сергей Обшанский.

За ненадлежащее исполнение своих обязанностей и неуборку снега на восемь управленческих компаний наложили штрафы (от 850 до 1700 грн). Также черновчанам советуют: если есть жалобы или замечания, обращаться непосредственно в Департамент ЖКХ или в городской совет.

Как сообщалось, из-за непогоды в Украине ограничено движение на дорогах и обесточены населенные пункты.

Тем временем мэр Львова объявил общегородскую уборку улиц от снега: Садовый призвал всех на уборку снега и показал пример.

снег непогода коммунальщики ЖКХ штраф

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