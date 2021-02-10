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Во Львов не будут пропускать фуры из-за непогоды
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10 февраля 2021, 17:59 3

Во Львов не будут пропускать фуры из-за непогоды

10 февраля 2021, 17:59 3
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Исключением станут те фуры, которые заезжают для нужд города, везут продукцию и необходимые для жизнедеятельности вещи
Исключением станут те фуры, которые заезжают для нужд города, везут продукцию и необходимые для жизнедеятельности вещи
Фото: Страна
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Во Львове, в связи со сложными погодными условиями, было решено ограничить въезд крупногабаритных фур во Львов до конца текущей недели из-за. Исключением станут те фуры, которые заезжают для нужд города, везут продукцию и необходимые для жизнедеятельности вещи.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета, пишет RegioNews.

Такое решение было принято во время заседания городского штаба по борьбе с последствиями непогоды. В город будет разрешено заезжать только тем фурам, которые везут необходимые вещи. При этом, по словам мэра Львова, ограничение могут продлить, если погодные условия продолжат оставаться сложными.

Также в горсовете водителей Львова призывают пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт. Отмечают, что только за последнюю ночь в городе выпало более 11 сантиметров снега.

Напомним, во Львове просят бизнес перевести работников на дистанционную работу из-за непогоды.

погода Украина Львов снег область

 
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