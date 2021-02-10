Во Львов не будут пропускать фуры из-за непогоды

Исключением станут те фуры, которые заезжают для нужд города, везут продукцию и необходимые для жизнедеятельности вещи

Исключением станут те фуры, которые заезжают для нужд города, везут продукцию и необходимые для жизнедеятельности вещи

Фото: Страна

Во Львове, в связи со сложными погодными условиями, было решено ограничить въезд крупногабаритных фур во Львов до конца текущей недели из-за. Исключением станут те фуры, которые заезжают для нужд города, везут продукцию и необходимые для жизнедеятельности вещи.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета, пишет RegioNews.

Такое решение было принято во время заседания городского штаба по борьбе с последствиями непогоды. В город будет разрешено заезжать только тем фурам, которые везут необходимые вещи. При этом, по словам мэра Львова, ограничение могут продлить, если погодные условия продолжат оставаться сложными.

Также в горсовете водителей Львова призывают пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт. Отмечают, что только за последнюю ночь в городе выпало более 11 сантиметров снега.

Напомним, во Львове просят бизнес перевести работников на дистанционную работу из-за непогоды.