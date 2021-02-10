За неналежне прибирання снігу в Чернівцях оштрафували вісім управлінських компаній

Сьогодні спеціалісти Департаменту ЖКГ міськради провели рейд

Сьогодні спеціалісти Департаменту ЖКГ міськради провели рейд

Фото ІА АСС

За неналежне виконання своїх обов’язків та неприбирання снігу на вісім управлінських компаній Чернівців наклали штрафи від 850 до 1700 грн.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ІА АСС.

Представники управління благоустрою Департаменту ЖКГ Чернівецької міськради перевіряли, хто і наскільки якісно прибирає сніг – як підприємці на прилеглій до свого приміщення території, так і управлінські компанії.

Всі підприємці повинні здійснювати прибирання прилеглої території аж до твердого покриття. У кого не прибрано - ми даємо припис, аби за кілька годин виправити ситуацію. Якщо припис проігнорують – випишемо адмінпротокол за порушення ст. 152 КУпАП. Скільки прибирати – це 15 м по периметру аж до тротуару. Складати сніг можна біля дерев на зеленій зоні, - пояснив Денис Ільїн, головний спеціаліст управління благоустрою ДЖКГ міської ради.

Чернівчани нарікають на погане прибирання тротуарів, міжбудинкових проїздів, доріг.

Відколи у нас утворились управлінські компанії – краще не стало. А то лише вивіски змінились. Надання послуг стало гіршим. Коли людина працює на комунальному управлінні – вона відчуває відповідальність і певний соціальний захист від влади. А у цих нових компаніях жодної дисципліни. Двірниками у нас укомплектовано лише 45% від норми, - прокоментував заступник директора департаменту ЖКГ міської ради Сергій Обшанський.

За неналежне виконання своїх обов’язків та неприбирання снігу на вісім управлінських компаній наклали штрафи (від 850 до 1700 грн). Також чернівчанам радять: якщо є скарги чи зауваження, звертатись безпосередньо у Департамент ЖКГ або у міську раду.

Як повідомлялося, через негоду в Україні обмежено рух на дорогах та знеструмлено населені пункти.

Тим часом мер Львова оголосив загальноміське прибирання вулиць від снігу: Садовий закликав усіх на прибирання снігу і показав приклад.