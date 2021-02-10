13:04  10 февраля
В ОРДЛО смертность от COVID-19 выше, чем где-либо в мире - Резников
17:59  10 февраля
Во Львов не будут пропускать фуры из-за непогоды
17:59  10 февраля
Сутки в ООС: четыре нарушение тишины, боевики ранили украинского военного
UA | RU
UA | RU
10 февраля 2021, 18:24 23

В Киеве из-за снегопада закрывают детские сады и школы - КГГА

10 февраля 2021, 18:24 23
Читайте також українською мовою
Городские власти призвали руководителей частных компаний и госучреждений разрешить работникам дистанционную работу
Городские власти призвали руководителей частных компаний и госучреждений разрешить работникам дистанционную работу
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Киеве до конца этой недели не будут работать детские сады и школы, такое решение приняли городские власти из-за непогоды.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает RegioNews.

В ближайшие два дня погодные условия в Киеве ухудшатся, количество осадков увеличится. В связи с этим столичные власти приняли решение о закрытии садов и школ 11 и 12 февраля", - рассказали в КГГА.

В Департаменте образования и науки КГГА заявили, что все педагогические коллективы готовы на ближайшие два дня организовать обучение в дистанционном режиме.

Руководство столицы обратилось к руководителям частных компаний и государственных учреждений отнестись с пониманием к ситуации и учесть родителям вынужденное отсутствие на рабочем месте как удаленную работу", - говорится в сообщении.

Напомним, во Львове просят бизнес перевести работников на дистанционную работу из-за непогоды.

непогода Киев заявление снег детский сад школы КГГА

Во Львов не будут пропускать фуры из-за непогоды
10 февраля 2021, 17:59
Во Львове просят бизнес перевести работников на дистанционную работу из-за непогоды
10 февраля 2021, 17:47
В Киеве могут закрыть станции метро: в чем причина
10 февраля 2021, 16:35
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Хозяин Надворной, создатель "Буковеля" и битва бывших "оранжевых": чего стоит ожидать от довыборов по прикарпатскому округу №87
Начали с "одобрямса": как мэры промышленных центров Днепропетровщины получили удобные горсоветы
Все публикации »
Виктор Небоженко
Вадим Денисенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram