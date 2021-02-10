В Киеве из-за снегопада закрывают детские сады и школы - КГГА

Городские власти призвали руководителей частных компаний и госучреждений разрешить работникам дистанционную работу

Городские власти призвали руководителей частных компаний и госучреждений разрешить работникам дистанционную работу

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В Киеве до конца этой недели не будут работать детские сады и школы, такое решение приняли городские власти из-за непогоды.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает RegioNews.

В ближайшие два дня погодные условия в Киеве ухудшатся, количество осадков увеличится. В связи с этим столичные власти приняли решение о закрытии садов и школ 11 и 12 февраля", - рассказали в КГГА.

В Департаменте образования и науки КГГА заявили, что все педагогические коллективы готовы на ближайшие два дня организовать обучение в дистанционном режиме.

Руководство столицы обратилось к руководителям частных компаний и государственных учреждений отнестись с пониманием к ситуации и учесть родителям вынужденное отсутствие на рабочем месте как удаленную работу", - говорится в сообщении.

Напомним, во Львове просят бизнес перевести работников на дистанционную работу из-за непогоды.