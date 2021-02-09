Непогода в Украине: ограничено движение на дорогах и обесточены населенные пункты

Всего к ликвидации последствий непогоды привлечено около 2 375 человек и 1790 единиц техники

Всего к ликвидации последствий непогоды привлечено около 2 375 человек и 1790 единиц техники

Фото: из открытых источников

В Украине из-за сложных погодных условий в семи областях введены ограничения для движения грузового транспорта, а именно в Киевской, Житомирской, Ровенской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Волынской областях.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог.

"Ограничено движение крупногабаритного транспорта в пределах Киевской (М-01 Киев-Чернигов, М-03 Киев-Харьков, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь), Полтавской (М-03 Киев-Харьков, Н-08 Борисполь-Мариуполь), Ровенской (М-06 Киев-Чоп), Житомирской (М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель), Черкасской (М-05 Киев-Одесса, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь) и Черниговской (М-01 Киев-Чернигов, Н-07 Киев-Сумы) областей", - говорится в сообщении.

Также в Киеве, Львове и Полтаве временно запретили въезд грузовиков.

В связи с ограничениями в местах отстоя вдоль дорог находятся более 3030 грузовиков.

Кроме того, подразделениями ГСЧС осуществлено буксировки 279 транспортных средств (из них 13 карет СМП и 10 автобусов) и оказана помощь 500 лицам.

Из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 273 населенных пункта в 12 областях. Без света остались: Одесская область - 85, Херсонская - 54, Киевская - 40, Сумская - 34, Запорожская - 12, Полтавская - 12, Киевская - 10, Кировоградская - 10, Донецкая - 7, Закарпатская - 5, Житомирская - 3 и Днепропетровская - 1.

В ГСЧС сообщили, что для ликвидации последствий непогоды привлечено 435 человек и 120 единиц техники, в том числе от "Укравтодора" работают 1 939 человек и 1 667 единиц техники.

Как сообщалось ранее непогоды в Украине, главные дороги убирают 1530 единиц техники. В регионах продолжается борьба с последствиями ухудшения погодных условий.