Кабмин разблокировал приостановленные на время карантина проверки – постановление

Контролирующие органы могут осуществлять проверки

Контролирующие органы могут осуществлять проверки

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Кабинет Министров разблокировал приостановленные на время карантина проверки, начатые на момент введения моратория на проверки - 18 марта 2020 года, а также разрешил контролирующим органам осуществлять ряд других проверок согласно закону о госбюджете на 2020 год.

Соответствующее постановление от 3 февраля 2021 года №89 обнародовано на правительственном сайте, передает RegioNews.

Согласно ему, контролирующие органы восстанавливают проверку компаний, которые сформировали налоговый кредит за счет оформления рисковых операций по приобретению товаров или услуг (из перечня рисковых налогоплательщиков, определенных временной следственной комиссией Верховной Рады по расследованию обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц).

Постановление также разблокировало документальные проверки соблюдения сроков поступления товаров по импортным операциям и/или валютной выручки по экспортным операциям; предоставлено разрешение на внеплановые документальные проверки по жалобам на действия или бездействие контролирующих органов на неправомерные начисления денежных обязательств плательщиков налогов.

Ранее ВР ввела мораторий на осуществление налоговых проверок 18 марта в связи с введением в Украине жесткого локдауна. С тех пор парламентарии продолжали его несколько раз, однако изменениями в закон о госбюджете на 2020 год от 17 сентября предусмотрели ограничения такого моратория.

Как сообщалось, в сентябре прошлого года Кабмин предлагал продлить мораторий на проверки бизнеса после карантина.