COVID-19 в Украине: за сутки выздоровело больше людей, чем заболело
Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области и городе Киев
Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области и городе Киев
В Украине за 9 февраля COVID-19 обнаружили у 3409 человек, зафиксировано 163 летальных случая, в больницы попали 2046 человек, 7768 пациентов выздоровели.
Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
3 409 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 10 февраля. Среди заболевших - 244 ребенка и 298 медработников", - сообщил министр.
За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (410), городе Киев (297), Винницкой (271), Закарпатской (238) и Запорожской (214) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1 253 055 человек;
- выздоровели - 1 092 376 человек;
- летальных исходов - 23 934;
- проведено ПЦР-тестов - 6 447 576.
Напомним, сутками ранее в Украине обнаружили 2656 новых случаев COVID-19.
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