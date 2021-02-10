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COVID-19 в Украине: за сутки выздоровело больше людей, чем заболело
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10 февраля 2021, 09:01 135

COVID-19 в Украине: за сутки выздоровело больше людей, чем заболело

10 февраля 2021, 09:01 135
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Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области и городе Киев
Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области и городе Киев
Фото: из открытых источников
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В Украине за 9 февраля COVID-19 обнаружили у 3409 человек, зафиксировано 163 летальных случая, в больницы попали 2046 человек, 7768 пациентов выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

3 409 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 10 февраля. Среди заболевших - 244 ребенка и 298 медработников", - сообщил министр.

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (410), городе Киев (297), Винницкой (271), Закарпатской (238) и Запорожской (214) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 253 055 человек;
  • выздоровели - 1 092 376 человек;
  • летальных исходов - 23 934;
  • проведено ПЦР-тестов - 6 447 576.

Напомним, сутками ранее в Украине обнаружили 2656 новых случаев COVID-19.

карантин коронавирус Минздрав пандемия больницы

 
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