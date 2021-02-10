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В ОРДЛО смертность от COVID-19 выше, чем где-либо в мире - Резников
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10 февраля 2021, 13:04 146

В ОРДЛО смертность от COVID-19 выше, чем где-либо в мире - Резников

10 февраля 2021, 13:04 146
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По мнению министра, это "медицинский геноцид"
По мнению министра, это "медицинский геноцид"
Фото: из открытых источников
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Вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что количество летальных случаев от коронавирусной болезни в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо на планете.

Об этом он рассказал на форуме "Украина 30", передает RegioNews.

Даже по той статистике, которую я могу дать, она обнародована самими оккупационными администрациями, видно следующее. Уровень летальности от COVID в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире", - сообщил Резников.

Так, в неподконтрольной части Донецкой области смертность от COVID-19 составляет 8,6%. Это в четыре раза выше, чем на свободной территории Донецкой области и в среднем по Украине.

На оккупированной части Луганской области летальность 8,7%. При этом у людей нет возможности получить медицинскую помощь, проводится недостаточно тестирований, а также оккупанты блокируют КПВВ.

Это можно назвать медицинским геноцидом. Это настоящий захват заложников, без преувеличения", - подчеркнул Резников.

Напомним, в Украине за 9 февраля COVID-19 обнаружили у 3409 человек, зафиксировано 163 летальных случая, в больницы попали 2046 человек, 7768 пациентов выздоровели.

коронавирус ОРДЛО Донбасс смерть боевики болезнь

 
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