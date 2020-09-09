Кабмин хочет продлить мораторий на проверки бизнеса после карантина

В Верховную Раду подадут соответствующий законопроект

В Верховную Раду подадут соответствующий законопроект

Фото: Кабмин

Кабинет министров планирует продлить мораторий на проведение органами государственного надзора проверок бизнеса на 6 месяцев после отмены карантина.

Эту инициативу предусматривает План приоритетных действий правительства на 2020 год, который был принят 9 сентября, передает RegioNews.

В частности, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства должно разработать и подать в Верховную Раду соответствующий проект закона.

Также мораторий на проверки будет продолжен для всех, кроме субъектов хозяйствования с высокой степенью риска, а также предпринимателей сферы саниторно-эпидемиологического благополучия населения.

Кроме того, Кабмин планирует ввести мораторий на два года на проведение проверок физических лиц предпринимателей относительно использования ими РРО.

В то же время будет введено смягчение ответственности указанных субъектов за нарушение установленного порядка представления отчетности по применению РРО", - говорится в документе.

Напомним, Кабмин увеличит доплаты врачам в среднем на 3,5 тыс гривен, на это выделено почти 6 млрд гривен.