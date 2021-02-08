Pfizer пообещала Зеленскому доставить COVID-вакцину в Украину в кратчайшие сроки

Разговор между президентом Украины и главой фармкорпорации состоялся сегодня

Разговор между президентом Украины и главой фармкорпорации состоялся сегодня

Фото из открытых источников

Глава фармацевтической корпорации Pfizer Альбер Бурла в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским пообещал сделать все возможное для скорейшей доставки COVID-вакцины в Украину.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис президента Украины.

Зеленский и Бурла обсудили вопросы относительно заключения контракта на поставку в Украину вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech в кратчайшие сроки.

Спасибо, что сделали все возможное, чтобы ускорить поставку вакцины Pfizer в Украину. Мы готовы создать все необходимые условия для использования вакцины, - сказал глава государства.

Президент также проинформировал своего собеседника о планах по развертыванию вакцинации от коронавируса в Украине.

Обеспечение вакцинации населения Украины безопасной сертифицированной вакциной является одним из наших приоритетных задач, - подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, сегодня министр Степанов заявил, что Украина не ходит с протянутой рукой по поводу закупки COVID-вакцин. По его словам, Министерство иностранных дел Украины работает над привлечением избытка вакцин, который есть в странах ЕС.

Также у Зеленского говорят, что в Украине насильно не будут делать прививки от СOVID-19. Сам президент планирует пройти COVID-вакцинацию вместе с военными.