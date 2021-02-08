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08 февраля 2021, 20:49 2

Pfizer пообещала Зеленскому доставить COVID-вакцину в Украину в кратчайшие сроки

08 февраля 2021, 20:49 2
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Разговор между президентом Украины и главой фармкорпорации состоялся сегодня
Разговор между президентом Украины и главой фармкорпорации состоялся сегодня
Фото из открытых источников
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Глава фармацевтической корпорации Pfizer Альбер Бурла в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским пообещал сделать все возможное для скорейшей доставки COVID-вакцины в Украину.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис президента Украины.

Зеленский и Бурла обсудили вопросы относительно заключения контракта на поставку в Украину вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech в кратчайшие сроки.

Спасибо, что сделали все возможное, чтобы ускорить поставку вакцины Pfizer в Украину. Мы готовы создать все необходимые условия для использования вакцины, - сказал глава государства.

Президент также проинформировал своего собеседника о планах по развертыванию вакцинации от коронавируса в Украине.

Обеспечение вакцинации населения Украины безопасной сертифицированной вакциной является одним из наших приоритетных задач, - подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, сегодня министр Степанов заявил, что Украина не ходит с протянутой рукой по поводу закупки COVID-вакцин. По его словам, Министерство иностранных дел Украины работает над привлечением избытка вакцин, который есть в странах ЕС.

Также у Зеленского говорят, что в Украине насильно не будут делать прививки от СOVID-19. Сам президент планирует пройти COVID-вакцинацию вместе с военными.

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