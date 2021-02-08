Степанов заявил, что Украина не ходит с протянутой рукой по поводу закупки COVID-вакцин

По его словам, Министерство иностранных дел Украины работает над привлечением избытка вакцин, который есть в странах ЕС

По его словам, Министерство иностранных дел Украины работает над привлечением избытка вакцин, который есть в странах ЕС

Фото: Минздрав

Страны Европейского союза пока не подтвердили возможность поделиться с Украиной излишками вакцин от коронавируса. Несмотря на то, что богатые страны заказали в двое больше вакцин, чем у них есть населения.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, пишет RegioNews. По его словам, Министерство иностранных дел Украины работает над привлечением избытка вакцин, который есть в странах ЕС. "Речь идет о том, что мы хотим купить, отдавать нам ничего не надо. Украина самодостаточная страна. Мы понимаем свои проблемы, но они наши, и мы способны для своих граждан купить вакцины. Мы ни за кем не ходим с протянутой рукой, у нас выделены на это средства", - заявил Степанов. Напомним, ранее Степанов заявил, что в Украине нужно вакцинировать от COVID-19 не менее 60% граждан.

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