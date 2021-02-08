У Зеленского говорят, что в Украине насильно не будут делать прививки от СOVID-19
Сам президент планирует пройти COVID-вакцинацию вместе с военными
Сам президент планирует пройти COVID-вакцинацию вместе с военными
Вакцинация от COVID в Украине будет добровольной. В частности, никого не будут принуждать прививаться.
Об этом в комментарии "РБК-Украина" сказала пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель, пишет RegioNews.
"Никто никого не будет насильно вакцинировать", - отметила Мендель.
Напомним, ранее Зеленский сказал, кто из украинцев не имеет права отказаться от вакцины.
Тем временем глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине нужно вакцинировать от COVID-19 не менее 60% граждан.
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