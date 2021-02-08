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08 февраля 2021, 18:37 11

У Зеленского говорят, что в Украине насильно не будут делать прививки от СOVID-19

08 февраля 2021, 18:37 11
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Фото из открытых источников
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Вакцинация от COVID в Украине будет добровольной. В частности, никого не будут принуждать прививаться.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" сказала пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель, пишет RegioNews.

"Никто никого не будет насильно вакцинировать", - отметила Мендель.

Напомним, ранее Зеленский сказал, кто из украинцев не имеет права отказаться от вакцины.

Тем временем глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине нужно вакцинировать от COVID-19 не менее 60% граждан.

коронавирус Украина вакцина президент Юлия Мендель

 
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