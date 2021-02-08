Ляшко рассказал, когда будут вакцинировать украинцев на оккупированных территориях

Они смогут получить прививку от коронавируса на третьем этапе вакцинации в апреле

Они смогут получить прививку от коронавируса на третьем этапе вакцинации в апреле

Фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом он сказал в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

Люди, которые из-за вынужденных причин оказались на оккупированной территории, смогут сделать прививку в пунктах прививки на подконтрольной Украине территории - но это начиная с третьего этапа, для них будет действовать такая же система записи, как и для всех других украинцев - через портал" - сказал Ляшко.

По его словам, прививать будут мРНК-вакциной, которая предусматривает долговременное хранение. "Поскольку логистика мРНК-вакцины предусматривает персонализацию того, кого будем прививать, и мы уже четко знаем - кто, когда и в какой момент должен быть в пункте прививки. Для людей с неподконтрольных территорий будут использоваться вакцины с температурой хранения +2...+8, поскольку они дольше могут держаться в холодильниках на пунктах прививки", - рассказал Ляшко.

Ранее сообщалось, что Зеленский планирует пройти COVID-вакцинацию вместе с военными.