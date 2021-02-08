Ляшко рассказал, когда будут вакцинировать украинцев на оккупированных территориях
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что украинцы, которые живут на временно оккупированных территориях, смогут получить прививку от коронавируса на третьем этапе вакцинации.
Как передает RegioNews, об этом он сказал в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".
Люди, которые из-за вынужденных причин оказались на оккупированной территории, смогут сделать прививку в пунктах прививки на подконтрольной Украине территории - но это начиная с третьего этапа, для них будет действовать такая же система записи, как и для всех других украинцев - через портал" - сказал Ляшко.
По его словам, прививать будут мРНК-вакциной, которая предусматривает долговременное хранение. "Поскольку логистика мРНК-вакцины предусматривает персонализацию того, кого будем прививать, и мы уже четко знаем - кто, когда и в какой момент должен быть в пункте прививки. Для людей с неподконтрольных территорий будут использоваться вакцины с температурой хранения +2...+8, поскольку они дольше могут держаться в холодильниках на пунктах прививки", - рассказал Ляшко.
Ранее сообщалось, что Зеленский планирует пройти COVID-вакцинацию вместе с военными.