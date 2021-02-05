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05 февраля 2021, 16:19 142

В Минюсте назвали первые тюрьмы, которые планируют продать в Украине

05 февраля 2021, 16:19 142
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Их имущество пойдет на продажу с аукциона
Их имущество пойдет на продажу с аукциона
Фото из открытых источников
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Первыми пенитенциарными учреждениями для продажи имущества в 2021 году в Украине станут исправительный центр и две исправительные колонии. Их имущество пойдет на продажу с аукциона.

Как пишет RegioNews, об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

В числе первых объектов значатся Ирпенский исправительный центр №132 с площадью земельных участков 8,3 гектара и строений площадью в 27830,6 квадратных метра.

Также готовят к продаже Львовскую исправительную колонию №48 и Южную исправительную колонию №51 в Одессе. Все указанные объекты находятся на этапе консервации не функционируют и за деньги, полученные с продажи имущества объектов планируют построить новые исправительные заведения.

Ранее сообщалось, что в Минюсте планируют продать первую тюрьму в начале марта.

Украина Минюст министр продажа тюрьма

 
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