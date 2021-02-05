В Минюсте назвали первые тюрьмы, которые планируют продать в Украине
Первыми пенитенциарными учреждениями для продажи имущества в 2021 году в Украине станут исправительный центр и две исправительные колонии. Их имущество пойдет на продажу с аукциона.
Как пишет RegioNews, об этом сообщает Министерство юстиции Украины.
В числе первых объектов значатся Ирпенский исправительный центр №132 с площадью земельных участков 8,3 гектара и строений площадью в 27830,6 квадратных метра.
Также готовят к продаже Львовскую исправительную колонию №48 и Южную исправительную колонию №51 в Одессе. Все указанные объекты находятся на этапе консервации не функционируют и за деньги, полученные с продажи имущества объектов планируют построить новые исправительные заведения.
Ранее сообщалось, что в Минюсте планируют продать первую тюрьму в начале марта.