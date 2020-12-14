В правительстве сказали, планируют ли продажу акций КБ "Южное" и "Южмаш"
Украина проведет корпоратизацию крупнейших аэрокосмических предприятий КБ "Южное" и "Южмаш", однако продажу их акций или привлечения стратегического инвестора пока не рассматривает.
Об этом вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский сообщил на брифинге, пишет RegioNews.
"Когда мы введем корпоративную модель управления, мы получим возможность привлекать инвесторов, в том числе стратегических. На первом этапе пока мы не рассматриваем возможности продажи акций КБ "Южное" или "Южмаш", - сказал он.
Уруский отметил, что сейчас стоит только задача провести корпоратизацию.
"В случае возникновения предложений, я думаю, они будут рассматриваться, в том числе и привлечение стратегического инвестора в эту отрасль", - заявил Уруский.
По его словам, управлять акциями КБ и "Южмаш" будет вновь созданный холдинг "Аэрокосмические системы".
Напомним, ранее Уруский заявил, что вооружение и военная техника на передовой нуждаются в обновлении.