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14 декабря 2020, 17:59 5

В правительстве сказали, планируют ли продажу акций КБ "Южное" и "Южмаш"

14 декабря 2020, 17:59 5
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Сейчас стоит только задача провести корпоратизацию
Сейчас стоит только задача провести корпоратизацию
Укринформ
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Украина проведет корпоратизацию крупнейших аэрокосмических предприятий КБ "Южное" и "Южмаш", однако продажу их акций или привлечения стратегического инвестора пока не рассматривает.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский сообщил на брифинге, пишет RegioNews.

"Когда мы введем корпоративную модель управления, мы получим возможность привлекать инвесторов, в том числе стратегических. На первом этапе пока мы не рассматриваем возможности продажи акций КБ "Южное" или "Южмаш", - сказал он.

Уруский отметил, что сейчас стоит только задача провести корпоратизацию.

"В случае возникновения предложений, я думаю, они будут рассматриваться, в том числе и привлечение стратегического инвестора в эту отрасль", - заявил Уруский.

По его словам, управлять акциями КБ и "Южмаш" будет вновь созданный холдинг "Аэрокосмические системы".

Напомним, ранее Уруский заявил, что вооружение и военная техника на передовой нуждаются в обновлении.

Кабмин Украина министр продажа акция
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