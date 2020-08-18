Ставка на "зеленое". Как Буткевич покупает Житомирскую область

Если мультимиллионер Геннадий Буткевич поставит своего человека во главе списка «Слуги народа» на выборах в Житомирский облсовет, это его креатура - первый заместитель председателя ОГА Владимир Федоренко - будет иметь все шансы в скором времени пересесть в губернаторское кресло. После чего «зеленый свет» будет гореть и днем, и ночью для компании Буткевича, которая разрабатывает единственное в стране Пержанской месторождение бериллия, что в Коростенском районе Житомирской области

Если мультимиллионер Геннадий Буткевич поставит своего человека во главе списка «Слуги народа» на выборах в Житомирский облсовет, это его креатура - первый заместитель председателя ОГА Владимир Федоренко - будет иметь все шансы в скором времени пересесть в губернаторское кресло. После чего «зеленый свет» будет гореть и днем, и ночью для компании Буткевича, которая разрабатывает единственное в стране Пержанской месторождение бериллия, что в Коростенском районе Житомирской области

RegioNews разбирался, кто и как продвигает в Житомирской области интересы совладельца "АТБ-Маркет", который кроме развития одной из крупнейших в Украине сетей магазинов-дискаунтеров с недавних пор увлекся добычей не только газа и урана, а и графита, титана, циркония и бериллия. Что, по словам самого Буткевича, может принести ему гораздо больше денег, чем АТБ. И к чему тут, собственно, ближайшие местные выборы на Житомирщине.

Бериллиевый интерес Буткевича

Во время нынешней пандемии коронавирус житомирские ленты новостей вдруг запестрели сообщениями о выделении украинским бизнесменом Геннадием Буткевичем миллионов гривен на закупку медицинских товаров, крайне необходимых больницам региона. Причем средства индивидуальной защиты, медикаменты, дезинфекторы, медицинские кровати и другое оборудование передавала медучреждениям Житомирщины совсем не сеть АТБ, а инвесткомпания BGV Group, в которую, среди прочего, входит "Пержанська рудная компания". Это именно та фирма, которая еще в апреле 2019 года подписала с Госгеонедрами договор стоимостью 76 млн грн по разработке Пержанського месторождения в Олевском районе Житомирской области (с недавних пор вошел в Коростенский район Житомирской области) - единственного в Украине, где можно добывать бериллиевые руды.

Здесь надо коротко напомнить, что поскольку стоимость бериллия является высокой по сравнению с другими материалами, его применяют только в случаях, когда бериллиевые свойства имеют решающее значение. В частности, речь идет о производстве авиакосмической, рентгеновской и лазерной техники и уникальное использование в ядерной энергетике в качестве отражателей и замедлителей нейтронов. Одним словом, этого легкого металла на планете немного, а нужен он для высоких технологий, следовательно стоит, мягко говоря, недешево.

Так вот Пержанской месторождение вблизи Олевска уже детально разведано и подготовлено для эксплуатации с ожидаемой высокой рентабельностью добычи бериллия. Потому что по масштабам, качеству и новым типам оруденения оно, между прочим, отнесено к типу уникальных в мире. Это месторождение вообще могло бы стать объектом мирового внимания за свою исключительность, хорошую обогатимость и высокую экономичность. Но не стало, ведь всех опередил украинский мультимиллионер Буткевич. Правда, не сам, а с некоторыми миноритариями – харьковчанами Александром Настенко и Виталием Якименко, которых называют близкими к нардепу прошлого созыва от "Народного фронта" Игоря Котвицького, который, в свою очередь, является известным младшим бизнес-партнером и тогдашнего, и нынешнего главы МВД Арсена Авакова.

Механика предвыборного кукловодства

Есть кто способствовал при президентстве Петра Порошенко новом "ураново-редкоземельному" направления бизнеса Буткевича, вполне понятно. С приходом в кресло главы государства Владимира Зеленского "крыша" у совладельца АТБ, в принципе, остался тот же самый, но он решил рассчитывать не только на своих миноритариев, но и действовать непосредственно в личном ключе. Объявив о всесторонней поддержке Зеленского и его команды, Буткевич, например, отправил на парламентские перевыборы - 2019 от "Слуги народа" начальницу управления по корпоративным коммуникациям в торговой корпорации АТБ Анну Личман, которая под зеленым флагом легко победила на мажоритарном округе №30 с центром в Камьянском в Днепропетровской области, получив 47,8% голосов избирателей.

Такой успешный опыт продвижения собственных креатур в политику не мог не вдохновить мультимиллионера накануне следующей избирательной кампании – местной. У Буткевича, конечно, есть интересы во многих регионах, но Житомирщина уже более года является для него в особом приоритете. И, по данным RegioNews, ключевой житомирский политактив Буткевича – это выходец из сферы бизнеса, связанном с салонами красоты, Владимир Федоренко, который с ноября прошлого года стал первым заместителем житомирского губернатора Виталия Бунечка. Кстати, до конца 2019-го Федоренко нигде на госслужбе не был замечен, но у него есть один важный Буткевичу плюс – он уроженец именно Олевского района, где именно расположено Пержанской месторождение бериллия.

После того, как Федоренко на вице-губернаторской должности прошел у своего патрона "испытательный срок", то задумал продвинуть его выше – в кресло председателя ОГА. Впрочем, механика такого продвижения совершенно небанальная. Сначала Федоренко должен стать №1 в списке партии "Слуга народа" на выборах в Житомирский облсовет (именно над этим, по данным инсайдерских источников, Буткевич и его окружение сейчас активно работают). После октябрьских выборов глава список должен быть объявлен вдохновителем и организатором победы президентской политической силы на Житомирщине, даже если она не будет выглядеть такой уж победой. Ну а в финале этой спецоперации – предложение Банковой для Федоренко возглавить регион, от которого тот не сможет отказаться.

Правда, в случае не попадания прямой креатуры Буткевича в лидеры областного списка "Слуги народа" вся схема летит к черту. В итоге совладельцу АТБ и поклоннику бериллиевых руд придется перестраиваться на марше и, скорее всего, уже после выборов-2020. А также, судя по всему, искать в срочном порядке Федоренко замену на место главного лоббиста Буткевича в житомирской областной власти.

Так, по данным RegioNews, мультимиллионер решил действовать на опережение, стараясь не только обеспечить губернаторское кресло для своего протеже. Актуальная цель Буткевича – вообще поставить под полный личный контроль житомирский областной филиал партии "Слуга народа", который сейчас возглавляет неподконтрольный ему нардеп Андрей Клочко, возглавляющий комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Для этого у Буткевича есть целый арсенал своих кадров, которые хотят установить оперативный контроль над парторганизацией в банальном рейдерском стиле. Также уже присутствует у совладельца АТБ и свой карманный претендент на житомирское "зеленое царство" - это еще один нардеп от Житомирской области Богдан Кицак, который до своей победы на одномандатном округе №63 с центром в Бердичеве был обычным преподавателем "Бердичевского педагогического колледжа".