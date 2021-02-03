Во Львовском облавтодоре аудиторы выявили финансовые нарушения на 11 миллионов

Среди нарушений - завышение цен на материалы, стоимость и объем работ и услуг

Среди нарушений - завышение цен на материалы, стоимость и объем работ и услуг

Фото: из открытых источников

Специалисты Госаудитслужбы во время проверки предприятия "Львовский облавтодор" выявили ряд финансовых нарушений на общую сумму более 11 млн гривен. Материалы ревизии переданы в правоохранительные органы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную аудиторскую службу Украины.

Провели плановую ревизию финансово-хозяйственной деятельности дочернего предприятия "Львовский облавтодор" ОАО "Государственная акционерная компания "Автомобильные дороги Украины" и выявили финансовых нарушений на сумму более 11 млн гривен, из которых более 2 млн гривен - потери материальных и финансовых ресурсов и более 9 млн гривен потрачено неэффективно", - говорится в сообщении.

Среди 2 млн гривен потерь материальных и финансовых ресурсов выявлено завышение стоимости и объема выполненных ремонтно-строительных работ на сумму 1,1 млн гривен и недополучение почти 600 тыс. гривен за ненадлежащую претензионно-исковую работу и потерю должников в обязательствах, по которым истек срок исковой давности, и осуществление расходов на благотворительную помощь определенные финансовым планом объемы на сумму 335 тыс. гривен.

Кроме того, за приобретение Облавтодором материальных ценностей по завышенным ценам неэффективно потрачено более 2,7 млн гривен. Из-за несвоевременного обращения и представления необходимых документов в Министерство охраны окружающей природной среды Украины для получения специального разрешения для работы Сколевского спецкарьера неэффективно потрачено 2,3 млн гривен.

По результатам проведенной ревизии начальнику ГП "Львовский облавтодор" направлено требования об устранении выявленных нарушений.

Ранее сообщалось, что под Львовом полицейские обнаружили свалку медицинских отходов.