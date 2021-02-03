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03 февраля 2021, 16:50 23

Кабмин направит местным бюджетам 6 млрд гривен субвенций

03 февраля 2021, 16:50 23
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При этом правительство исключило возможность финансирования борьбы с коронавирусом из субвенций на социально-экономическое развитие территорий
При этом правительство исключило возможность финансирования борьбы с коронавирусом из субвенций на социально-экономическое развитие территорий
Фото: КМУ
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Местным бюджетам направят 6 млрд гривен субвенций. Кабинет министров утвердил порядок предоставления им субвенций.

Как пишет RegioNews, об этом сообщил глава Кабмина Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Правительство утвердило порядок и условия предоставления субвенции местным бюджетам на социально-экономическое развитие. В бюджете на этот год на соответствующие проекты заложено 6 млрд грн", - отметил премьер-министр.

Данные средства пойдут на:

  • строительство и реконструкцию социальной инфраструктуры;
  • приобретение медицинского оборудования или коммунального транспорта;
  • проекты по энергоэффективности и энергосбережению;
  • природоохранные и экологические проекты.

Подчеркнем, при этом Кабмин исключил возможность финансирования борьбы с коронавируса с субвенций на социально-экономическое развитие территорий.

Ранее сообщалось, что на зарплаты учителям в регионы уйдет более 51 миллион субвенции.

Кабмин Украина премьер регионы правительство

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