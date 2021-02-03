Кабмин направит местным бюджетам 6 млрд гривен субвенций
При этом правительство исключило возможность финансирования борьбы с коронавирусом из субвенций на социально-экономическое развитие территорий
При этом правительство исключило возможность финансирования борьбы с коронавирусом из субвенций на социально-экономическое развитие территорий
Местным бюджетам направят 6 млрд гривен субвенций. Кабинет министров утвердил порядок предоставления им субвенций.
Как пишет RegioNews, об этом сообщил глава Кабмина Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
"Правительство утвердило порядок и условия предоставления субвенции местным бюджетам на социально-экономическое развитие. В бюджете на этот год на соответствующие проекты заложено 6 млрд грн", - отметил премьер-министр.
Данные средства пойдут на:
- строительство и реконструкцию социальной инфраструктуры;
- приобретение медицинского оборудования или коммунального транспорта;
- проекты по энергоэффективности и энергосбережению;
- природоохранные и экологические проекты.
Подчеркнем, при этом Кабмин исключил возможность финансирования борьбы с коронавируса с субвенций на социально-экономическое развитие территорий.
Ранее сообщалось, что на зарплаты учителям в регионы уйдет более 51 миллион субвенции.
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
"Телекнопки Медведчука" отключены. Что дальше
"Теплая ванна" для Филатова: мэр Днепра комфортно вошел в свою повторную каденцию