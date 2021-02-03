Кабмин направит местным бюджетам 6 млрд гривен субвенций

При этом правительство исключило возможность финансирования борьбы с коронавирусом из субвенций на социально-экономическое развитие территорий

При этом правительство исключило возможность финансирования борьбы с коронавирусом из субвенций на социально-экономическое развитие территорий

Фото: КМУ

Местным бюджетам направят 6 млрд гривен субвенций. Кабинет министров утвердил порядок предоставления им субвенций.

Как пишет RegioNews, об этом сообщил глава Кабмина Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. "Правительство утвердило порядок и условия предоставления субвенции местным бюджетам на социально-экономическое развитие. В бюджете на этот год на соответствующие проекты заложено 6 млрд грн", - отметил премьер-министр. Данные средства пойдут на: строительство и реконструкцию социальной инфраструктуры;

приобретение медицинского оборудования или коммунального транспорта;

проекты по энергоэффективности и энергосбережению;

природоохранные и экологические проекты. Подчеркнем, при этом Кабмин исключил возможность финансирования борьбы с коронавируса с субвенций на социально-экономическое развитие территорий. Ранее сообщалось, что на зарплаты учителям в регионы уйдет более 51 миллион субвенции.

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