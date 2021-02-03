В ближайшие дни правительство вернет в регионы "цветные" уровни эпидемической безопасности
В ближайшие дни Правительство примет решение о введении в регионах разных уровней эпидемической опасности — зеленого, желтого, оранжевого и красного.
Об этом по результатам заседания правительства сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль, передает RegioNews.
В Украине в настоящее время наблюдается контролируемая и стабильная ситуация относительно распространения коронавируса. Усиленный карантин был действительно эффективным инструментом, который снизил нагрузку на медицинскую систему и способствовал разрыву цепи заболеваемости. Сейчас больницы обеспечены всем необходимым и там сейчас находится до 18,3 тысяч госпитализированных, тогда как в декабре в медицинских учреждениях находилось более 28 тысяч людей с диагнозом или подозрением на COVID-19, - сообщил премьер-министр.
Министерство здравоохранения должно четко проинформировать о возможных изменениях и критериях зонирования.
Как сообщалось, в Украине сейчас нет "красных" зон карантина. Правительство хочет опять ввести адаптивный карантин.