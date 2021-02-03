09:29  03 февраля
В Украине госпитализировали более двух тысяч больных с диагнозом COVID-19
08:56  03 февраля
Дело Шеремета: суд продлил меры пресечения всем фигурантам
08:09  03 февраля
ООС: за сутки восемь нарушений, от пули снайпера погиб военный
UA | RU
UA | RU
03 февраля 2021, 15:29 112

В ближайшие дни правительство вернет в регионы "цветные" уровни эпидемической безопасности

03 февраля 2021, 15:29 112
Читайте також українською мовою
Эпидемическая ситуация в Украине позволяет вернуться к модели адаптивного карантина
Эпидемическая ситуация в Украине позволяет вернуться к модели адаптивного карантина
Фото: Правительственный портал
Читайте також
українською мовою

В ближайшие дни Правительство примет решение о введении в регионах разных уровней эпидемической опасности — зеленого, желтого, оранжевого и красного.

Об этом по результатам заседания правительства сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

В Украине в настоящее время наблюдается контролируемая и стабильная ситуация относительно распространения коронавируса. Усиленный карантин был действительно эффективным инструментом, который снизил нагрузку на медицинскую систему и способствовал разрыву цепи заболеваемости. Сейчас больницы обеспечены всем необходимым и там сейчас находится до 18,3 тысяч госпитализированных, тогда как в декабре в медицинских учреждениях находилось более 28 тысяч людей с диагнозом или подозрением на COVID-19, - сообщил премьер-министр.

Министерство здравоохранения должно четко проинформировать о возможных изменениях и критериях зонирования.

Как сообщалось, в Украине сейчас нет "красных" зон карантина. Правительство хочет опять ввести адаптивный карантин.

Кабмин карантин заседание премьер Денис Шмыгаль регионы

Правительство поддержало постановление о 20% доплат от должностного оклада для медработников учреждений образования
03 февраля 2021, 15:00
В Кабмине сказали, кто не попадет под амнистию после деоккупации Донбасса
03 февраля 2021, 14:28
В Украине госпитализировали более двух тысяч больных с диагнозом COVID-19
03 февраля 2021, 09:29
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
"Телекнопки Медведчука" отключены. Что дальше
"Теплая ванна" для Филатова: мэр Днепра комфортно вошел в свою повторную каденцию
Все публикации »
Виктор Небоженко
Роман Шрайк
Юрий Бутусов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua