В городе на Днепропетровщине люди хотят перекрывать трассу из-за коммунального коллапса
Жители многоквартирных домов в Каменском (Днепропетровская область) с появлением сильных морозов стали чаще жаловаться на коммунальный коллапс в городе. Из-за частых аварий на коммуникациях люди собираются перекрывать трассу.
Как пишет RegioNews, об этом сообщает местное издание "Днепр время".
Согласно данным издания, без воды остались жильцы более десятка домов. В частности, издание перечисляет такие адреса - Дунайская,45, Ухтомского,19, Конституции 17, 4, 32, 23, 16, Никопольская,16.
Кроме того, многоэтажки на Уютной, 1, Дунайский,31, Подольской, 6 пострадали от прорывов труб.
"Проспект Конституции, 23-5. Третьи сутки отсутствует водоснабжение. Аварийка так и не выезжала. Замерз водопровод. Людям перекрывать дорогу, чтобы вы их услышали? Где подвоз питьевой воды?", - цитирует издание одного из местных жителей.
Напомним, 15 января в Славянске состоялся митинг против повышения коммунальных тарифов.