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21 января 2021, 10:51 20

В городе на Днепропетровщине люди хотят перекрывать трассу из-за коммунального коллапса

21 января 2021, 10:51 20
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Без воды остались жители более десятка домов
Без воды остались жители более десятка домов
Рixabay
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Жители многоквартирных домов в Каменском (Днепропетровская область) с появлением сильных морозов стали чаще жаловаться на коммунальный коллапс в городе. Из-за частых аварий на коммуникациях люди собираются перекрывать трассу.

Как пишет RegioNews, об этом сообщает местное издание "Днепр время".

Согласно данным издания, без воды остались жильцы более десятка домов. В частности, издание перечисляет такие адреса - Дунайская,45, Ухтомского,19, Конституции 17, 4, 32, 23, 16, Никопольская,16.

Кроме того, многоэтажки на Уютной, 1, Дунайский,31, Подольской, 6 пострадали от прорывов труб.

"Проспект Конституции, 23-5. Третьи сутки отсутствует водоснабжение. Аварийка так и не выезжала. Замерз водопровод. Людям перекрывать дорогу, чтобы вы их услышали? Где подвоз питьевой воды?", - цитирует издание одного из местных жителей.

Напомним, 15 января в Славянске состоялся митинг против повышения коммунальных тарифов.

Украина тарифы протест митинг Днепропетровская область
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