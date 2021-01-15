В "ЛНР" произошел мощный взрыв на газопроводе

Из-за аварии без газа остались девять населенных пунктов

Из-за аварии без газа остались девять населенных пунктов

Фото: из открытых источников

Сегодня, 15 января, в районе оккупированного села Глафировка, которое находится в Луганской области, произошла авария на газопроводе высокого давления.

Как передает RegioNews, об этом сообщают местные СМИ.

В связи с аварией прекращена подача природного газа в Лутугино, поселки городского типа Белореченский, Георгиевка, Ленина, Успенка, Врубовский, Челюскинец, поселок Лесное, а также на улицу Знаменка в селе Роскошное", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, газа не будет несколько дней.

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