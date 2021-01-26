Кабмин планирует укрупнить облгазы и завести в них временные администрации - Шмыгаль

Расследованием завышенных цен на газ в регионах занимается Антимонопольный комитет

Расследованием завышенных цен на газ в регионах занимается Антимонопольный комитет

Фото: из открытых источников

Кабинет Министров совместно с Верховной Радой инициирует принятие проекта закона об укрупнении облгазов и введении в них временных администраций.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в Верховной Раде, выступая с отчетом о ситуации с тарифами, передает RegioNews.

Правительство вместе с парламентом инициирует принятие законопроекта о возможности укрупнения облгазов, введения спецсчетов и временной администрации. Это дисциплинирует рынок распределения газа и не позволит монопольно повышать цены и тарифы на распределение", - отметил Шмыгаль.

По его словам, Кабмин ожидает на результаты расследования Антимонопольного комитета относительно завышенных цен на газ для населения в ряде областей и установления честных и прозрачных правил на рынке газа.

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что субсидии для населения Украины будут выплачиваться в полном объеме.