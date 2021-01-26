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26 января 2021, 12:03 115

Кабмин планирует укрупнить облгазы и завести в них временные администрации - Шмыгаль

26 января 2021, 12:03 115
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Расследованием завышенных цен на газ в регионах занимается Антимонопольный комитет
Расследованием завышенных цен на газ в регионах занимается Антимонопольный комитет
Фото: из открытых источников
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Кабинет Министров совместно с Верховной Радой инициирует принятие проекта закона об укрупнении облгазов и введении в них временных администраций.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в Верховной Раде, выступая с отчетом о ситуации с тарифами, передает RegioNews.

Правительство вместе с парламентом инициирует принятие законопроекта о возможности укрупнения облгазов, введения спецсчетов и временной администрации. Это дисциплинирует рынок распределения газа и не позволит монопольно повышать цены и тарифы на распределение", - отметил Шмыгаль.

По его словам, Кабмин ожидает на результаты расследования Антимонопольного комитета относительно завышенных цен на газ для населения в ряде областей и установления честных и прозрачных правил на рынке газа.

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что субсидии для населения Украины будут выплачиваться в полном объеме.

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