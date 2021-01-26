В Кабмине сказали, когда украинцы почувствуют снижение цены на газ

18 января правительство установило предельную цену на газ на уровне 6,99 грн за кубометр

18 января правительство установило предельную цену на газ на уровне 6,99 грн за кубометр

Фото: УНИАН

Снижение цены газа до 6,99 грн за кубометр произойдет только в феврале, соответственно, платежки по такой цене украинцы получат уже в марте.

Об этом заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко в интервью "Экономической правде", пишет RegioNews.

"Сниженные платежки за февраль придут только в марте. Кстати, если бы мы ничего не сделали, то за февраль в марте украинцы получили бы еще большие платежки, примерно на четверть", – отметил Витренко.

Он объяснил, что нет юридического механизма, чтобы снизить платежки задним числом, чтобы уменьшить цены на газ уже в текущем месяце. При этом, по его словам, объективно цена на газ в 6,99 грн за кубометр могла быть уже в январе.

"Нафтогаз" и много других игроков покупали большой объем газа и закачивали летом по значительно меньшей цене, чем 6,99 гривны за кубометр. Очевидно, что для многих компаний продавать газ по 6,99 – это не продавать в убыток", – пояснил т.в.а. министра.

Витренко также добавил, что Укргаздобыча добывает газ с гораздо меньшей себестоимостью, чем 6,99 грн за кубометр. Что же касается независимых поставщиков, то ситуация, по его словам, зависит, насколько коммерчески грамотным было их поведение в течение года.

"Зависит от того, были ли они настолько коммерчески разумные, чтобы покупать газ летом, когда он был намного дешевле. Если они покупали газ по 3 гривны, то сейчас могут комфортно продавать его по 6,99 гривны в прибыль", - подчеркнул Витренко.

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