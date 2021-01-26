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26 января 2021, 13:59 3

В Кабмине сказали, когда украинцы почувствуют снижение цены на газ

26 января 2021, 13:59 3
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18 января правительство установило предельную цену на газ на уровне 6,99 грн за кубометр
18 января правительство установило предельную цену на газ на уровне 6,99 грн за кубометр
Фото: УНИАН
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Снижение цены газа до 6,99 грн за кубометр произойдет только в феврале, соответственно, платежки по такой цене украинцы получат уже в марте.

Об этом заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко в интервью "Экономической правде", пишет RegioNews.

"Сниженные платежки за февраль придут только в марте. Кстати, если бы мы ничего не сделали, то за февраль в марте украинцы получили бы еще большие платежки, примерно на четверть", – отметил Витренко.

Он объяснил, что нет юридического механизма, чтобы снизить платежки задним числом, чтобы уменьшить цены на газ уже в текущем месяце. При этом, по его словам, объективно цена на газ в 6,99 грн за кубометр могла быть уже в январе.

"Нафтогаз" и много других игроков покупали большой объем газа и закачивали летом по значительно меньшей цене, чем 6,99 гривны за кубометр. Очевидно, что для многих компаний продавать газ по 6,99 – это не продавать в убыток", – пояснил т.в.а. министра.

Витренко также добавил, что Укргаздобыча добывает газ с гораздо меньшей себестоимостью, чем 6,99 грн за кубометр. Что же касается независимых поставщиков, то ситуация, по его словам, зависит, насколько коммерчески грамотным было их поведение в течение года.

"Зависит от того, были ли они настолько коммерчески разумные, чтобы покупать газ летом, когда он был намного дешевле. Если они покупали газ по 3 гривны, то сейчас могут комфортно продавать его по 6,99 гривны в прибыль", - подчеркнул Витренко.

Ранее сообщалось, что Кабмин планирует укрупнить облгазы и завести в них временные администрации.

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