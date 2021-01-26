Более 400 тысяч семей пострадают из-за повышения цен на электроотопление - Разумков

По подсчетам главы Рады, переплата за повышения составит около 2 тысяч гривен

По подсчетам главы Рады, переплата за повышения составит около 2 тысяч гривен

Фото: из открытых источников

Из-за роста тарифов на электроэнергию существенно пострадают около 400 тысяч украинских семей, которые используют электрическое отопление.

Как передает RegioNews, об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы "Свобода слова".

По его словам, в Раде сейчас ищут механизм для выделения средств на компенсацию украинцам.

"Мы уговаривали всех отказаться от российского газа, перейти на украинское электричество, а на самом деле мы сейчас меняем правила игры. Я считал: разница для населения, которое использует 3000 кВт на отопление между тем, что было, и тем, что стало, составляет 1940 грн, если был двухзонный счетчик. Если однозонный тариф, то разница составляет 2340 грн. Это большая нагрузка на украинские семьи. Около 400 тысяч таких семей по Украине", - рассказал Разумков.

Он подчеркнул, что компенсация будет выплачиваться гражданам в полном объеме.

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что субсидии для населения Украины будут выплачиваться в полном объеме.