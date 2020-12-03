Управление Черкасской ТЭЦ осуществляется через кипрский офшор, - Сергийчук

Председатель Черкасской ОГА рассказал, что ТЭЦ до сих пор не хочет выполнять требование снижения тарифов

Председатель Черкасской ОГА рассказал, что ТЭЦ до сих пор не хочет выполнять требование снижения тарифов

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Требование возврата Черкасской ТЭЦ в собственность общины является справедливым, поскольку арендаторы управляют ею через оффшор, предприятие не отвечает требованиям НКРЕКП, также в отношении ТЭЦ открыты 5 уголовных производств по факту хищений в особо крупных размерах.

Об этом в интервью для RegioNews рассказал председатель Черкасской областной государственной администрации Сергей Сергийчук.

По его словам, поначалу теплопоставщики области откликнулись на призыв власти снизить тарифы: они либо уже работают над этим, или дают свои предложения, как это можно сделать.

Но впоследствии ЧАО "Черкасское химволокно", которое арендует ТЭЦ, начало игнорировать эти требования.

Их тариф состоит из цены угля в 3216 грн за тонну и действует еще с 2019 года. И это не смотря на то, что НКРЭКУ (национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, - ред.) ввела новый тариф, где цена угля указана 1890 грн. Но арендаторы Черкасской ТЭЦ не желают придерживаться тарифов НКРЭКУ и идти на встречу людям. Поэтому люди и обращаются с требованиями вернуть государственное имущество этого предприятия из аренды кипрским офшором в собственность общины города. Думаю, что община города способна более эффективно им управлять и внедрять более адекватные тарифы", - говорит Сергийчук.

Он также добавил, что ТЭЦ не предоставляет на обращения властей информацию, из чего сформирована нынешняя структура тарифа Черкасской ТЭЦ.

Сергей Сергийчук сообщает, что на сегодняшний день в рамках 5-ти уголовных производств Нацполиции и СБУ проводится следствие по фактам хищений денежных средств в особо крупных размерах должностными лицами ЧАО "Черкасское химволокно", искусственного завышения затрат при доставке угля из-за рубежа, закупки ТМЦ, реализации инвестиционных и ремонтных программ, а также финансировании террористических организаций ЛНР-ДНР.

С момента аренды и до сейчас Черкасская ТЭЦ ни разу не проводила модернизацию мощностей предприятия. Не соблюдается также температурный режим на поставку горячей воды – вместо требуемых 55 градусов фактически подается 46 – 49. Кроме того, Государственная экологическая инспекция в Черкасской области установила многочисленные нарушения по бесконтрольности выбросов загрязняющих веществ и обращение с отходами", - акцентирует Сергийчук.

Глава ОГА резюмирует, что по сути, управление ТЭЦ осуществляется через кипрский офшор, а городская община не может влиять на деятельность компании и на формирование тарифа.

Поэтому, по его словам, "все эти факты – не о социальной ответственности перед жителями города, а о циничном выкачивании ресурсов за счет здоровья и благосостояния горожан".

Напомним, ранее председатель Черкасской областной государственной администрации Сергей Сергийчук заявил, что тарифы на тепло для жителей Черкасс завышены на 20%.