Шахтерам Львовщины задолженность по зарплате обещают погасить

В этом заверил первый заместитель председателя ОГА на встрече с руководителями шахт и профсоюзов Львовщины

В этом заверил первый заместитель председателя ОГА на встрече с руководителями шахт и профсоюзов Львовщины

Фото пресс-службы Львовской ОГА

Сегодня, 9 декабря, первый заместитель председателя Львовской ОГА Андрей Годик встретился с руководителями шахт и профсоюзов Львовщины. Задолженность по заработной плате шахтерам Львовщины должны погасить из государственного бюджета и от реализации продукции.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА. Как говорилось во время встречи, с учетом ноября задолженность перед горняками области составляет более 300 млн грн. Ее погасят из Государственного бюджета, а также от реализации угольной продукции. До 25 декабря поступят средства для погашения задолженности в рамках Государственного бюджета. Это предусмотрено изменениями в бюджет, которые приняла Верховная Рада 17 ноября, - рассказал первый заместитель председателя ОГА Андрей Годик. Согласно этому документу выделят 1,4 млрд грн на всю Украину. Это средства на выплату зарплаты горнякам до конца года и погашения задолженности, которая возникла на данный момент. Речь идет в том числе и о государственных шахтах Львовщины, которые есть в составе ГП "Львовуголь". Кроме этого, часть задолженности погасят за счет выручки за отгруженную продукцию. Как рассказал руководитель ГП "Львовуголь" Олег Акимов, на сегодня долг за отгруженную продукцию перед предприятием составляет 68 млн грн. Львовская ОГА вместе с руководством предприятия, профсоюзами будет коммуницировать с Центрэнерго по закрытию задолженности, ведь именно от них зависит своевременность расчетов за отгруженную продукцию,- добавил Андрей Годик. Поступление этих средств ожидается до конца недели. Напомним, ранее сообщалось, что в нескольких регионах Украины шахтеры вышли на забастовку.

.