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19 января 2021, 15:59 5

В "Укрэнерго" сообщили о критической ситуации с запасами угля на складах ТЭС

19 января 2021, 15:59 5
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Это произошло в связи с резким похолоданием
Это произошло в связи с резким похолоданием
Фото из открытых источников
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В "Укрэнерго" заявили о "критической ситуации с запасами угля всех марок на складах ТЭС по состоянию на 18 января, его запасы с начала ноября 2020 года уменьшились в 5,2 раз до 487,5 тыс. тонн.

Как пишет RegioNews об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Отмечается, что из общих запасов в 487,5 тыс. тонн газового угля - 283,6 тыс. тонн (запасы сократились в 7,5 раза), антрацитового - 203,9 тыс. тонн (-44,4%).

"Поэтому, начиная с понедельника 18 января, включено в работу дополнительно шесть блоков трех ТЭС (Углегорская ТЭС, Змиевская ТЭС, Трипольская ТЭС) на резервном топливе (газ) суммарной мощностью 1 200 МВт", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" добавили, что из-за резкого похолодания потребление электроэнергии возросло.

"Никаких отключений любых категорий потребителей за прошедшую неделю и по состоянию на 18 января не состоялось, графики ограничения мощности (ГОП) и аварийного отключения (ГАВ) промышленных предприятий не применялись и пока не планируются к применению", - подчеркнули в "Укрэнерго".

Напомним, ранее в "Укрэнерго" сказали, планируются ли веерные отключения света страной.

Украина станция электричество Укрэнерго
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