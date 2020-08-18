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18 августа 2020, 10:55 8

Власть хочет усилить влияние школьного аттестата на поступление в университеты

18 августа 2020, 10:55 8
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Сейчас, чтобы поступить в ВУЗ, нужно сдать ВНО
Фото из открытых источников
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Министерство образования и науки намерено увеличить влияние аттестата о среднем образовании при поступлении в университеты. Это позволит увеличить мотивацию учеников к обучению в средней школе.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет во время конференции, сообщает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

При этом, как именно в МОН планируют увеличить влияние аттестата, Шкарлет не объяснил.

"Имеем цель увеличение веса аттестата при поступлении в учреждения высшего образования, а также увеличение мотивации учащихся к обучению в средней школе", - сообщил Шкарлет.

Отметим, сейчас в Украине для поступления в ВУЗ необходимо сдать внешнее независимое оценивание (ВНО). Сейчас ВНО можно составить из восьми предметов - украинский язык, украинская литература, история Украины, математика, физика, химия, биология, география и иностранный язык.

Напомним, что Кабмин разрешил университетам определять, когда и как начинать обучение.

школа университет Минобразования аттестация ВНО
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